Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей – 14 золотых, три серебряных и восемь бронзовых, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба "Центра национальных и конных видов спорта", в соревнованиях по жамбы ату в азиатском стиле в тройке первых казахстанские спортсмены: Батыр Бексауыт – золото, Айтбек Сарыбай – серебро и Ералхан Айкөз – бронза.

В конно-спортивном комплексе "Аргымак" завершились состязания по традиционной стрельбе из лука в "Пута". В них приняли участие 183 спортсмена из 33 стран, в том числе 10 представителей нашей сборной. Бронзу Казахстану сегодня принесли Канат Касымхан и Айкоркем Батихан. Золото – Жанибек Кулмырзаев.

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходят состязания по қазақ күресі. Здесь в течении двух дней за победу соревнуются в восьми весовых категориях среди мужчин и женщин 274 спортсмена из 41 страны. Золотые награды завоевали восемь представителей Казахстана – Айжан Жылкыбаева (48 кг), Назерке Азаматова (52 кг), Бекжан Төлепов (55 кг), Рауза Нұрмахамбетова (56 кг), Бакыт Кусақбаева (60 кг) Мейіржан Берекетов (60 кг), Дидар Тұқышев (66 кг) и Жұмажан Қожамбеков (74 кг).

На арене ледового дворца "Алау" состоялся двухдневный турнир по курашу, в котором приняли участие 106 спортсменов из 27 стран. Среди них восемь представителей Казахстана. Сегодня завоевали одну золотую медаль – Альбина Бахиева (87 кг), две серебряные – Марат Байкамуров (100+ кг) и Ажар Салықова (79 кг) и три бронзовые медали – Бекадил Шаймерденов и Ерзат Аргынов в мужской весовой категории до 81 кг и Улболсын Адилова в женской весовой категории до 87 кг.

В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане стартовали соревнования по мас-рестлингу — национальному виду спорта народа Саха. В этом состязании принимают участие 98 спортсменов из 31 страны, включая восемь представителей нашей сборной. Бронзовые медали для Казахстана сегодня завоевали Тахмина Кожамбердиева и Биримжан Асылмурат.

На ипподроме "Казанат" стартовали соревнования по кокпару с участием 104 спортсменов из девяти стран. Сборная Казахстана сегодня вышла из группы, обыграв команду из Узбекистана со счетом 16:0.

Tакже в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, 64 спортсмена из девяти стран соревнуются в аударыспак. Золото Казахстану принесли Ермек Куралбай (до 60 кг), Алмат Латипбек (до 70 кг) и Дарын Откелбай (до 80 кг).

Ранее сообщалось, что Казахстан взял два "золота" в казакша курес на Играх кочевников.

