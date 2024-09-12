Сколько медалей принес в копилку Казахстана пятый день Всемирных игр кочевников

Пятый день V Всемирных игр кочевников принес Казахстану 14 медалей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 сентября 2024 года рассказали в Министерстве туризма и спорта РК:

"Пятый день соревнований принес в копилку Национальной сборной Казахстана 14 медалей. Среди них пять золотых, семь серебряных и две бронзовых".

Кокпар: сборная Казахстана завоевала "золото" в кокпаре. Наши кокпаристы победили сборную Кыргызстана со счетом 5:4.

Кокбору: Национальная сборная Казахстана завоевала серебро по кокбору, уступив в финале команде Кыргызстана.

Тенге ілу: у Казахстана два "золота". В стиле "бес белес" победу нам принес Бекнур Сериков. В стиле "қос құлаш" – Рахат Камбаров.

Дәстүрлі садақ ату: в конно-спортивном комплексе "Аргымак" состоялись командные состязания в традиционной стрельбе из лука. В финале казахстанские лучники сразились с командой Австралии. По итогам соревнований "золото" досталось австралийской сборной, а казахстанские спортсмены заняли второе место.

Кораш: в соревнованиях по кораш, татарской национальной борьбе, наши спортсмены завоевали четыре медали. "Золото" нашей сборной принес Биржан Шаймерденов в весовой категории 90 кг. Серебряные медали завоевали Адилет Шалгынбекулы (65 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (+100 кг). "Бронзу" заслужил Бекнур Бектай (75 кг).

Ашыртмалы аба гюреши: в турецкой национальной борьбе наши спортсмены завоевали три серебряные медали – это Ернур Сулеймен в весовой категории 60 кг, Адилет Ахметгали (70 кг) и Айдос Галимов (90 кг).

Овари: две казахстанские спортсменки стали призерами в соревнованиях среди женщин по овари, интеллектуальной игре народов Западной Африки. По итогам соревнований Асель Далиева завоевала золотую медаль, а Ансаган Кожанасип – "бронзу".

Ордо: представители национальной сборной Казахстана вышли в финал по ордо, национальной игре кыргызского народа. В первой игре группы B наша команда победила команду Чехии. А в полуфинале – команду Монголии. Обе игры нашим спортсменам удалось не только закончить с большим отрывом, но и выбить сложную фигуру "хан" из круга. Это считается верхом мастерства в ордо. Финал состоится завтра, 13 сентября, на ледовой арене "Алау".

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Ранее в Министерстве культуры и информации Казахстана рассказали, где пройдет церемония закрытия V Всемирных игр кочевников.