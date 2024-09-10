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Сборная Казахстана дважды разгромила ковбоев из США на Играх кочевников

Сборная Казахстана дважды разгромила ковбоев из США по кокпару, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 12:54 Фото: Instargam/usinkz, usa_nomadicsports
В Астане продолжаются Всемирные игры кочевников. Сегодня, 10 сентября, состоялись соревнования по кокпару между сборными Казахстана и США, сообщает Zakon.kz.

Отечественная сборная одержала победу над ковбоями со счетом 12:4. Финал по этому виду соревнований состоится 12 сентября.

Отметим, что накануне, 9 сентября, сборная Казахстана победила команду из США на отборочном туре по кок-бору, со счетом 18:0.

Американские ковбои и Посольство США в РК прокомментировали игру.

Если первые поделились, что провели игру "не так хорошо, как хотелось бы", то в посольстве поблагодарили сборные за "потрясающую игру и незабываемые воспоминания".

9 сентября на V Всемирных играх кочевников сборная Казахстана по кокпару также одержала убедительную победу над сборной Узбекистана.

Всего второй день Игр кочевников принес Казахстану 25 медалей – 14 золотых, три серебряных и восемь бронзовых.

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