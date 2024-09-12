Команда Казахстана вырвала победу у Кыргызстана в финале кокпара на Играх кочевников

12 сентября в Астане прошли финальные состязания по кокпару, по итогам которых сборная Казахстана вырвала победу у команды из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Состязания завершились со счетом 5:4, и сборная Казахстана стала чемпионом по кокпару.

Как рассказали в пресс-службе Центра национальных и конных видов спорта, в первом тайме со счетом 1:3 сборная Кыргызстана вышла вперед. Во втором тайме счет сравнялся и закончился со счетом 4:4. После перерыва было дано 10 минут, и в это время казахстанцы вырвали победу у соперников.

"Тренировочный сбор мы начали в начале года. У нас была цель порадовать страну. Я думал, что с кыргызскими братьями будет сложно состязаться. Действительно, так и было. Тем не менее, мы оправдали ожидания", – сказал главный тренер сборной кокпара Акылбай Манкеев.

В кокпаре приняли участие сборные девяти стран, всего соревновались 104 спортсмена.

Сборная Казахстана по кокпару уверенно шла к победе во время V Игр кочевников. Так, они дважды обыграли ковбоев из США. А накануне победили сборную из России.