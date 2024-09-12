Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Команда Казахстана вырвала победу у Кыргызстана в финале кокпара на Играх кочевников

Казахстан выиграл у Кыргызстана в кокпаре на Играх кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 13:26 Фото: Instargam/worldnomadgames2024
12 сентября в Астане прошли финальные состязания по кокпару, по итогам которых сборная Казахстана вырвала победу у команды из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Состязания завершились со счетом 5:4, и сборная Казахстана стала чемпионом по кокпару.

Как рассказали в пресс-службе Центра национальных и конных видов спорта, в первом тайме со счетом 1:3 сборная Кыргызстана вышла вперед. Во втором тайме счет сравнялся и закончился со счетом 4:4. После перерыва было дано 10 минут, и в это время казахстанцы вырвали победу у соперников.

"Тренировочный сбор мы начали в начале года. У нас была цель порадовать страну. Я думал, что с кыргызскими братьями будет сложно состязаться. Действительно, так и было. Тем не менее, мы оправдали ожидания", – сказал главный тренер сборной кокпара Акылбай Манкеев.

В кокпаре приняли участие сборные девяти стран, всего соревновались 104 спортсмена.

Сборная Казахстана по кокпару уверенно шла к победе во время V Игр кочевников. Так, они дважды обыграли ковбоев из США. А накануне победили сборную из России.

Читайте также

Рейтинг брейк-данса
Австралийская брейк-дансерша Рэйчел Ганн возглавила мировой рейтинг
Боксер Жанкош Тураров
Тренер боксера Жанкоша Турарова сделал важное заявление перед боем в Алматы
Подготовка судей
Казахстанская федерация борьбы проведет курсы по повышению квалификации судей
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Кокпар Всемирные игры кочевников
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Чемпионка Акмарал Науатбек после Паралимпиады сделала заявление
Чемпионка Акмарал Науатбек после Паралимпиады сделала заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: