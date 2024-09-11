Четвертый день Всемирных игр кочевников: в копилке Казахстана 21 медаль

Четвертый день Всемирных игр кочевников принес в копилку Национальной сборной Казахстана 21 медаль. Среди них шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых, сообщает Zakon.kz.

Тогызкумалак: сборная Казахстана заняла первое место в командном зачете, в индивидуальном зачете "золото" у Молдир Серикқызы и Бексултана Бостандыкова, "серебро" у Ансаган Кожанасып и "бронза" у Ерсултана Әуелбай.

Жамбы ату: в последний день соревнований по жамбы ату в казахском стиле Батыр Бексауыт завоевал серебряную награду.

Дәстүрлі садақ ату: в конно-спортивном комплексе "Аргымак" продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени "Жамбы". Жәнібек Құлмырзаев и Бақберген Сәлімов принесли в копилку сборной бронзовые медали.

Асық ату: на Ледовой арене "Алау" мужская сборная Казахстана победила команду Кыргызстана в финальном поединке со счетом 2:1 и заняла первое место по асық ату.

Женская сборная Казахстана по бес асык также одержала убедительную победу над командой России со счетом 3:0.

Аркан тартыс: тут же на Ледовой арене "Алау" женская и мужская сборные по перетягиванию каната завоевали по серебряной медали. В финале обе сборные уступили командам из России. Женская сборная выступала в весовой категории до 560 кг, мужская – до 720 кг.

Алыш: в кыргызской национальной борьбе алыш разыгрываются медали в шести весовых категориях. Сегодня борцы принесли в копилку сборной Казахстана: Турмаханбек Калмукан (60 кг) – "серебро", Нуржан Сарсенгалиев (70 кг) – "бронзу", Бекбол Нурланулы (100 кг) – "серебро", Нурдаулет Жарылгапов (+ 100 кг) – "бронзу", Назерке Абильтаева (55 кг) – "бронзу", Арайлым Ракиш (60 кг) – "бронзу", Айнур Акжигитова (65 кг) – "бронзу", Перизат Жақыпбекова (75 кг) – "серебро".

Алыптар сайысы: в соревнованиях Powerful Nomad Азамат Мақұлбеков стал лучшим среди 16 спортсменов из 16 стран. В абсолютной весовой категории спортсмены соревновались в пяти испытаниях. Среди них поднятие 100-килограммового камня и его перемещение на 10 метров; приседания со 100-килограммовым мешком, метание 10-килограммового копья на 10 метров в мишень одной рукой, приседания со 130-килограммовым бревном на плечах, а также перетаскивание 200-килограммовой телеги на 10 метров.

Кокбору: национальная сборная Казахстана вышла в финал по кокбору, одержав победу над сборной Турции со счетом 15:1. В финале наши спорсмены встретятся с командой Кыргызстана, а за третье место сразятся сборные России и Турции.

Кокпар: сборная Казахстана также вышла в финал по кокпару. Сегодня наши кокпаристы победили команду России со счетом 18:2. В финале мы встретимся с командой из Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что новый министр спорта выступил с обращением к казахстанцам, участвующим во Всемирных играх кочевников.

