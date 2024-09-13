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Берланга бросает вызов: конец эры Канело?

Берланга бросает вызов: конец эры Канело?, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:48 Фото: агентство "Хабар"
Мир спорта с нетерпением ждет самый интригующий бой осени. 15 сентября 2024 года объединенный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес встретится с непобежденным пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

Этот поединок обещает стать серьезным испытанием для обоих боксеров и подарить зрителям яркие, незабываемые впечатления.

Телеканал "Хабар" в прямом эфире покажет трансляцию захватывающего боя, который состоится в Лас-Вегасе, начало – в 06:00 по времени Астаны.

Стоит отметить, что 27-летний перспективный пуэрториканец Эдгар Берланга считается одним из самых опасных соперников для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. На днях Берланга заявил, что "сделает все возможное, чтобы отправить Канело на пенсию после их боя". Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на Fightnews.info.

Напомним, что Сауль Альварес в свои 34 года владеет тремя чемпионскими поясами в суперсреднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC, WBA и WBO. Неудивительно, что многие аналитики называют предстоящий бой "схваткой молодости и опыта".

Не пропустите шанс стать свидетелем этого грандиозного события!

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