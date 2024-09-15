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Казахстан сыграл вничью с Испанией в первом матче ЧМ-2024 по футзалу

Казахстан сыграл вничью с Испанией в первом матче ЧМ-2024 по футзалу, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 19:17 Фото: Instagram/kff_team_futsal
Сборная Казахстана 15 сентября начала чемпионат мира по футзалу с ничейного результата в матче против Испании. Игра завершилась со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы открыли счет уже на пятой секунде благодаря голу Биржана Оразова, который стал самым быстрым в истории чемпионатов мира по футзалу.

Однако вскоре команда осталась в меньшинстве после удаления Даурена Турсагулова на 8-й минуте. Испания сравняла счет на 16-й минуте — отличился Хесус Гордильо.

Во втором тайме главный тренер сборной Казахстана Кака получил предупреждение, но командам больше не удалось изменить счет.

В другом матче группы D сборная Ливии обыграла Новую Зеландию со счетом 3:1 и возглавила таблицу.

Следующий матч Казахстан проведет против Ливии 18 сентября, а Испания сыграет с Новой Зеландией.

Ранее стало известно, кто из казахстанцев сыграет на чемпионате мира по футзалу. Подробнее можно узнать здесь

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