Казахстан сыграл вничью с Испанией в первом матче ЧМ-2024 по футзалу
Казахстанцы открыли счет уже на пятой секунде благодаря голу Биржана Оразова, который стал самым быстрым в истории чемпионатов мира по футзалу.
Однако вскоре команда осталась в меньшинстве после удаления Даурена Турсагулова на 8-й минуте. Испания сравняла счет на 16-й минуте — отличился Хесус Гордильо.
Во втором тайме главный тренер сборной Казахстана Кака получил предупреждение, но командам больше не удалось изменить счет.
В другом матче группы D сборная Ливии обыграла Новую Зеландию со счетом 3:1 и возглавила таблицу.
Следующий матч Казахстан проведет против Ливии 18 сентября, а Испания сыграет с Новой Зеландией.
Ранее стало известно, кто из казахстанцев сыграет на чемпионате мира по футзалу. Подробнее можно узнать здесь.