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Боксер Жанибек Алимханулы бросил вызов доминиканцу Карлосу Адамесу

Боксер Жанибек Алимханулы бросил вызов доминиканцу Карлосу Адамесу, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 03:23 Фото: Twitter.com/qazaqstyle
Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) выступил с заявлением. Он вызвал на бой нового обладателя титула WBC доминиканца Карлоса Адамеса (23-1, 18 KO), сообщает Zakon.kz.

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"Карлос Адамес, добро пожаловать в мой клуб. Поздравляю! Теперь ты чемпион мира, давай устроим бой", - написал Алимханулы в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Адамес был повышен до звания полноценного чемпиона после того, как WBC лишил пояса американца Джермалла Чарло.

Также сообщалось, что возвращение казахстанца состоится на вечере бокса от Top Rank, который пройдет 13 июля в Лас-Вегасе (США). Соперник пока неизвестен.

Алимханулы дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году на родине, однако уже спустя два поединка перебрался в США. В мае 2022 года Алимханулы сразился за временный титул WBO, нокаутировав британца Дэнни Дигнума, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В октябре казахстанец объединил титулы WBO и IBF, досрочно остановив в седьмом раунде немца Винченцо Гуалтьери.

В декабре прошлого года мы писали, что именитый спортсмен подарил главе государства свои боксерские перчатки.

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