Спорт

Месси уникальным событием вошел в историю мирового спорта и футбола

Футбол Трибуна Интер Майами, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 08:55 Фото: Instagram/InterMiamiCF
Администрация американского футбольного клуба "Интер Майами" приняла решение назвать одну из трибун своего нового стадиона в честь Лионеля Месси. Это первый случай в истории спорта, когда действующий футболист при жизни получил такой почетный статус, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы клуба, восточная трибуна нового стадиона "Интер Майами" возьмет имя аргентинского форварда. А до открытия новой арены футбольного клуба из Флориды осталась всего лишь неделя, которая запланирована на 4 апреля.

Месси начал выступать за "цапель" с 2023 года и за это время выиграл четыре трофея. Он удостоился Кубка МЛС-2025, Кубка победителей регулярного чемпионата МЛС-2024, Кубка победителей Восточной конференции МЛС-2025 и Кубка лиг-2023.

Экс-звезда "Барселоны" и ПСЖ ныне является лучшим в истории "Интер Майами" по голам и результативным передачам. В его активе 82 гола и 53 ассиста после 94-х матчей.

Между тем накануне казахстанские лучники завоевали сразу три "золота" в один день на Кубке Азии-2026.

Куандык Шынасилов
