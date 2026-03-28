Месси уникальным событием вошел в историю мирового спорта и футбола

Администрация американского футбольного клуба "Интер Майами" приняла решение назвать одну из трибун своего нового стадиона в честь Лионеля Месси. Это первый случай в истории спорта, когда действующий футболист при жизни получил такой почетный статус, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы клуба, восточная трибуна нового стадиона "Интер Майами" возьмет имя аргентинского форварда. А до открытия новой арены футбольного клуба из Флориды осталась всего лишь неделя, которая запланирована на 4 апреля.

Месси начал выступать за "цапель" с 2023 года и за это время выиграл четыре трофея. Он удостоился Кубка МЛС-2025, Кубка победителей регулярного чемпионата МЛС-2024, Кубка победителей Восточной конференции МЛС-2025 и Кубка лиг-2023.

Экс-звезда "Барселоны" и ПСЖ ныне является лучшим в истории "Интер Майами" по голам и результативным передачам. В его активе 82 гола и 53 ассиста после 94-х матчей.

