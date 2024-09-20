Стали известны победители казахстанского чемпионата по водному поло среди женщин
Розыгрыш медалей проводился по круговой системе, в течение пяти игровых дней каждая команда провела встречи со всеми соперниками. В последний игровой день ключевые матчи провели между собой сильнейшие команды страны, в которых и определилась тройка призеров чемпионата.
Матч за третье место между командами Астаны и Западно-Казахстанской области закончился с равным счетом 18:18. Победитель был определен в серии пенальти, точнее в которой была команда из Уральска, которая одержала победу с итоговым счетом 22:21 и завоевала "бронзовые" медали.
В матче за "золотые" медали команда Жамбылской области обыграла девушек из Алматы со счетом 14:7 и завоевала титул Чемпиона Республики Казахстан.
Итоговый ранкинг команд чемпионата Казахстана по водному поло среди женщин 2024 года:
- 1 место – команда Жамбылской области
- 2 место – команда Алматы
- 3 место – команда Западно-Казахстанской области
- 4 место – команда Астаны
- 5 место – команда Восточно-Казахстанской области
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