Стали известны победители казахстанского чемпионата по водному поло среди женщин

В городе Таразе завершился Чемпионат Республики Казахстан по водному поло среди женщин, который проходил с 15 по 19 сентября 2024 года в бассейне "Дельфин". В розыгрыше медалей чемпионата приняли участие команды Астаны, Алматы, Жамбылской области, ВКО и ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыш медалей проводился по круговой системе, в течение пяти игровых дней каждая команда провела встречи со всеми соперниками. В последний игровой день ключевые матчи провели между собой сильнейшие команды страны, в которых и определилась тройка призеров чемпионата.



Матч за третье место между командами Астаны и Западно-Казахстанской области закончился с равным счетом 18:18. Победитель был определен в серии пенальти, точнее в которой была команда из Уральска, которая одержала победу с итоговым счетом 22:21 и завоевала "бронзовые" медали.

В матче за "золотые" медали команда Жамбылской области обыграла девушек из Алматы со счетом 14:7 и завоевала титул Чемпиона Республики Казахстан.

Итоговый ранкинг команд чемпионата Казахстана по водному поло среди женщин 2024 года:

1 место – команда Жамбылской области

2 место – команда Алматы

3 место – команда Западно-Казахстанской области

4 место – команда Астаны

5 место – команда Восточно-Казахстанской области

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