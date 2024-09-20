Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стали известны победители казахстанского чемпионата по водному поло среди женщин

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 19:46 Фото: Федерация водных видов спорта РК
В городе Таразе завершился Чемпионат Республики Казахстан по водному поло среди женщин, который проходил с 15 по 19 сентября 2024 года в бассейне "Дельфин". В розыгрыше медалей чемпионата приняли участие команды Астаны, Алматы, Жамбылской области, ВКО и ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыш медалей проводился по круговой системе, в течение пяти игровых дней каждая команда провела встречи со всеми соперниками. В последний игровой день ключевые матчи провели между собой сильнейшие команды страны, в которых и определилась тройка призеров чемпионата.

Матч за третье место между командами Астаны и Западно-Казахстанской области закончился с равным счетом 18:18. Победитель был определен в серии пенальти, точнее в которой была команда из Уральска, которая одержала победу с итоговым счетом 22:21 и завоевала "бронзовые" медали.

В матче за "золотые" медали команда Жамбылской области обыграла девушек из Алматы со счетом 14:7 и завоевала титул Чемпиона Республики Казахстан.

Итоговый ранкинг команд чемпионата Казахстана по водному поло среди женщин 2024 года:

  • 1 место – команда Жамбылской области
  • 2 место – команда Алматы
  • 3 место – команда Западно-Казахстанской области
  • 4 место – команда Астаны
  • 5 место – команда Восточно-Казахстанской области

Ранее сообщалось, что объявлен новый тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу.

Читайте также

Тест: Хорошо ли вы знаете самых известных чемпионов в истории мирового спорта?
Тест: Хорошо ли вы знаете самых известных чемпионов в истории мирового спорта?
Объявлен новый тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу
Объявлен новый тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу
Федерация кокпара Казахстана отреагировала на вызов Кыргызстана
Федерация кокпара Казахстана отреагировала на вызов Кыргызстана
Елена Беляева
Жамбылская область Тараз 2024 год Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Астролог предсказал период удачи трем знакам зодиака, Глоба
Невероятное везение предсказал Глоба трем знакам зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: