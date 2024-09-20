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Объявлен новый тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу

Объявлен новый тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 16:49 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Сегодня, 20 сентября 2024 года, в Казахстанской федерации бокса (КФБ) представили обновленный тренерский штаб мужской сборной. О том, кто в него вошел, – в материале Zakon.kz.

В пресс-службе КФБ отметили, что недавно команда приступила к первому сбору после Олимпиады в Париже. Руководит рабочим процессом новый главный тренер Кайрат Сатжанов. Решением тренерского совета к работе также присоединился ряд других специалистов.

В обновленный тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу вошли:

  1. Кайрат Сатжанов – главный тренер;
  2. Аскар Еркебаев – старший тренер;
  3. Ильяс Оралбеков – тренер;
  4. Нуркен Андасов – тренер;
  5. Азамат Макажанов – тренер;
  6. Талгатбек Жакпеков – тренер;
  7. Нуржан Насанов – тренер.

Кроме того, в настоящее время в подготовке к чемпионату Азии команде помогает зарубежный специалист Александр Фока – диетолог-нутрициолог, работавший с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Теофимом Лопезом, Теренсом Кроуфордом и другими профессиональными боксерами.

"Отметим, приведенный выше список тренеров в будущем дополнится. Кадровые решения будут приняты после чемпионата страны в декабре. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с рядом иностранных специалистов. Их имена станут известны скоро".Пресс-служба КФБ

14 августа 2024 года состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы. Тогда были освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

Чуть позднее, 16 августа, стало известно, что главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу назначили 54-летнего Кайрата Сатжанова.

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