В мире баскетбола появился еще один вундеркинд ростом за два метра
Джереми Гойер, приехав в лагерь MSHTV Camp, сразу обратил на себя внимание многих селекционеров, которые охотятся за молодыми талантами со всех уголков света.
Главным аргументом его выбора профессиональными командами, конечно же, в первую очередь станут его параметры: рост канадца на данный момент составляет 221 сантиметр.
Скауты также обращают внимание на его возраст. При таких физических данных молодому баскетболисту всего лишь 13 лет.
Джереми в ближайшие несколько лет может составить конкуренцию таким же талантам, как и он сам, которые сейчас уже блистают на европейском паркете.
Среди них выделяется 12-летний Мохамед Дабоне (рост 208 см). Уроженец Буркина-Фасо ныне привлекается в состав основы испанской "Барселоны".