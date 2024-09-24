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В мире баскетбола появился еще один вундеркинд ростом за два метра

Баскетбол Рост 221 см, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 14:22 Фото: Instagram/mshtvcamp
13-летний Джереми Гойер из Канады ростом 221 сантиметр принял участие в ежегодном выставочном матче MSHTV Camp, который проходил в Индиане (США), сообщает Zakon.kz.

Джереми Гойер, приехав в лагерь MSHTV Camp, сразу обратил на себя внимание многих селекционеров, которые охотятся за молодыми талантами со всех уголков света.

Главным аргументом его выбора профессиональными командами, конечно же, в первую очередь станут его параметры: рост канадца на данный момент составляет 221 сантиметр. 


Скауты также обращают внимание на его возраст. При таких физических данных молодому баскетболисту всего лишь 13 лет. 

Джереми в ближайшие несколько лет может составить конкуренцию таким же талантам, как и он сам, которые сейчас уже блистают на европейском паркете.

Среди них выделяется 12-летний Мохамед Дабоне (рост 208 см). Уроженец Буркина-Фасо ныне привлекается в состав основы испанской "Барселоны".

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