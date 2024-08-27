Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барселона" включила в основной состав 12-летнего баскетболиста

Баскетбол Игрок Барсы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 17:49 Фото: Instagram/dabone_60
12-летний баскетболист Мохамед Дабоне будет тренироваться со взрослой командой испанской "Барселоны". К такому решению пришли перед поездкой каталонской дружины на предсезонный турнир в Китай, сообщает Zakon.kz.

Талантливый баскетболист ростом в 208 см является уроженцем африканского государства Буркина-Фасо. Дабоне уже играл за команду "Барсы" (U-18). Мохамед будет привлечен к основному составу каталонской дружины до 29 августа, затем "блауграна" отправится в Китай.

Немного ранее состав сине-гранатовых официально пополнил 13-летний сенегалец Мусса Манель, центровой ростом 210 см, перешедший из мадридского "Реала".

Тем временем всего лишь сутки остались до церемония открытия Паралимпиады-2024 в Париже. Одним их факелоносцев на этом мероприятии будет знаменитый китайский киноактер Джеки Чан.

На параде открытия Паралимпийских игр примет участие и казахстанская делегация, где наш флаг пронесут Берик Измаганбетов и Севда Алиева.

Читайте также

Бейсбол История МЛБ
Дождь помог американскому бейсболисту сотворить историю в MLB
Футбол Контракт Райо Вальекано
Экс-звезда "Реала" и лучший игрок Кубка Америки – 2024 вернулся в Европу
Бейсбол Самая дорогая спортивная вещь
В США установлен мировой рекорд по продаже спортивной вещи
Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Париж-2024 Барселона 2024 год Паралимпийские игры Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: