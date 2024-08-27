"Барселона" включила в основной состав 12-летнего баскетболиста

12-летний баскетболист Мохамед Дабоне будет тренироваться со взрослой командой испанской "Барселоны". К такому решению пришли перед поездкой каталонской дружины на предсезонный турнир в Китай, сообщает Zakon.kz.

Талантливый баскетболист ростом в 208 см является уроженцем африканского государства Буркина-Фасо. Дабоне уже играл за команду "Барсы" (U-18). Мохамед будет привлечен к основному составу каталонской дружины до 29 августа, затем "блауграна" отправится в Китай.

Немного ранее состав сине-гранатовых официально пополнил 13-летний сенегалец Мусса Манель, центровой ростом 210 см, перешедший из мадридского "Реала".

Тем временем всего лишь сутки остались до церемония открытия Паралимпиады-2024 в Париже. Одним их факелоносцев на этом мероприятии будет знаменитый китайский киноактер Джеки Чан.

На параде открытия Паралимпийских игр примет участие и казахстанская делегация, где наш флаг пронесут Берик Измаганбетов и Севда Алиева.