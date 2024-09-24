Казахстанский штангист выиграл "золото" молодежного ЧМ-2024 в Испании

Казахстанский штангист Едыге Емберды выиграл "золото" на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат проходит в испанском Леоне.

Штангист завоевал золотую медаль в весовой категории до 89 кг. В сумме двоеборья Емберды поднял 352 (153+199) кг.

Второе место занял иранец Алиреза Абаспур – 351 (156+195) кг. Замкнул тройку лучших Джоксер Альборнос из Колумбии, подняв 350 (158+192) кг.

Отметим, что в 2022 году спортсмен в категории до 73 кг установил новый мировой рекорд среди юношей в толчке. В сумме двоеборья Едиге Емберды поднял 306 кг (134+172).

Ранее сообщалось, что штангист Ерасыл Саулебеков стал бронзовым призером молодежного ЧМ-2024.