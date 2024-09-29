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Сколько медалей выиграли казахстанские штангисты на чемпионате мира в Испании

Сколько медалей выиграли казахстанские штангисты, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 03:37 Фото: Федерация тяжелой атлетики РК
В Леоне (Испания) завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Стало известно, сколько медалей выиграли казахстанские штангисты, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, результат Казахстана на испанском помосте выглядит так:

  • 59 кг. Валерия Иванова – тринадцатое место.
  • 61 кг. Сергей Чуев – шестое место.
  • 81 кг. Ерасыл Саулебеков – третье место.
  • 89 кг. Едыге Емберды – первое место.
  • 96 кг. Матвей Макрушин – четырнадцатое место.
  • 102 кг. Темирлан Окашев – седьмое место, Данил Бетехтин – девятое место.
  • 109 кг. Максим Варивода – седьмое место.
  • 109 кг. Санжар Жолтай – одиннадцатое место.

Выиграв "золото" и "бронзу", наша сборная в ТОП-3 не попала:

  1. США – три золотые и три серебряные медали.
  2. Южная Корея – две золотые и одна серебряная медали.
  3. Вьетнам и Филиппины – две золотые медали.

В итоге Казахстан занял в итоговом зачете чемпионата мира восьмое место (1-0-1).

Ранее появилась информация, что дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана выступил на ЧМ.

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