Сколько медалей выиграли казахстанские штангисты на чемпионате мира в Испании
Фото: Федерация тяжелой атлетики РК
В Леоне (Испания) завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Стало известно, сколько медалей выиграли казахстанские штангисты, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, результат Казахстана на испанском помосте выглядит так:
- 59 кг. Валерия Иванова – тринадцатое место.
- 61 кг. Сергей Чуев – шестое место.
- 81 кг. Ерасыл Саулебеков – третье место.
- 89 кг. Едыге Емберды – первое место.
- 96 кг. Матвей Макрушин – четырнадцатое место.
- 102 кг. Темирлан Окашев – седьмое место, Данил Бетехтин – девятое место.
- 109 кг. Максим Варивода – седьмое место.
- 109 кг. Санжар Жолтай – одиннадцатое место.
Выиграв "золото" и "бронзу", наша сборная в ТОП-3 не попала:
- США – три золотые и три серебряные медали.
- Южная Корея – две золотые и одна серебряная медали.
- Вьетнам и Филиппины – две золотые медали.
В итоге Казахстан занял в итоговом зачете чемпионата мира восьмое место (1-0-1).
Ранее появилась информация, что дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана выступил на ЧМ.
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