Сколько медалей выиграли казахстанские штангисты на чемпионате мира в Испании

В Леоне (Испания) завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Стало известно, сколько медалей выиграли казахстанские штангисты, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, результат Казахстана на испанском помосте выглядит так:

59 кг. Валерия Иванова – тринадцатое место.

61 кг. Сергей Чуев – шестое место.

81 кг. Ерасыл Саулебеков – третье место.

89 кг. Едыге Емберды – первое место.

96 кг. Матвей Макрушин – четырнадцатое место.

102 кг. Темирлан Окашев – седьмое место, Данил Бетехтин – девятое место.

109 кг. Максим Варивода – седьмое место.

109 кг. Санжар Жолтай – одиннадцатое место.

Выиграв "золото" и "бронзу", наша сборная в ТОП-3 не попала:

США – три золотые и три серебряные медали. Южная Корея – две золотые и одна серебряная медали. Вьетнам и Филиппины – две золотые медали.

В итоге Казахстан занял в итоговом зачете чемпионата мира восьмое место (1-0-1).

Ранее появилась информация, что дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана выступил на ЧМ.

