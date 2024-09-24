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Казахстанские стрелки завоевали 4 награды на старте Кубке Азии – 2024

Стендовая стрельба Золото Кубка Азии, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 11:55 Фото: Instagram/kazshooting
Команда Казахстана по стендовой стрельбе отметилась четырьмя медалями в первый день Кубка Азии, который стартовал в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В рамках азиатского турнира прошли финалы в дисциплине "трап". Казахстанец Никита Моисеев стал победителем соревнований среди юниоров.

Стендовая стрельба Золото КА, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 11:55

Фото: Instagram/kazshooting

У мужчин золотую медаль завоевал Нассер Меклад из Кувейта, который побил мировой и азиатский рекорды.

В этом же виде программы наши стрелки Алишер Айсалбаев и Марк Почивалов удостоились серебряной и бронзовой наград соответственно.

А в женских состязаниях казахстанка Айжан Досмагамбетова показала третий результат.

Кубок Азии – 2024 завершится 30 сентября. В этом году здесь принимают участие более 500 спортсменов из 40 стран Азиатского контингента.

Между тем лидер казахстанской сборной Асем Орынбай готовится к выступлению в суперфинале Кубка мира по стендовой стрельбе, который пройдет с 13-18 октября в Индии. 

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