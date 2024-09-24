Казахстанские стрелки завоевали 4 награды на старте Кубке Азии – 2024
В рамках азиатского турнира прошли финалы в дисциплине "трап". Казахстанец Никита Моисеев стал победителем соревнований среди юниоров.
Фото: Instagram/kazshooting
У мужчин золотую медаль завоевал Нассер Меклад из Кувейта, который побил мировой и азиатский рекорды.
В этом же виде программы наши стрелки Алишер Айсалбаев и Марк Почивалов удостоились серебряной и бронзовой наград соответственно.
А в женских состязаниях казахстанка Айжан Досмагамбетова показала третий результат.
Кубок Азии – 2024 завершится 30 сентября. В этом году здесь принимают участие более 500 спортсменов из 40 стран Азиатского контингента.
Между тем лидер казахстанской сборной Асем Орынбай готовится к выступлению в суперфинале Кубка мира по стендовой стрельбе, который пройдет с 13-18 октября в Индии.