Казахстанские стрелки завоевали 4 награды на старте Кубке Азии – 2024

Команда Казахстана по стендовой стрельбе отметилась четырьмя медалями в первый день Кубка Азии, который стартовал в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В рамках азиатского турнира прошли финалы в дисциплине "трап". Казахстанец Никита Моисеев стал победителем соревнований среди юниоров.





Фото: Instagram/kazshooting

У мужчин золотую медаль завоевал Нассер Меклад из Кувейта, который побил мировой и азиатский рекорды.

В этом же виде программы наши стрелки Алишер Айсалбаев и Марк Почивалов удостоились серебряной и бронзовой наград соответственно.

А в женских состязаниях казахстанка Айжан Досмагамбетова показала третий результат.

Кубок Азии – 2024 завершится 30 сентября. В этом году здесь принимают участие более 500 спортсменов из 40 стран Азиатского контингента.

Между тем лидер казахстанской сборной Асем Орынбай готовится к выступлению в суперфинале Кубка мира по стендовой стрельбе, который пройдет с 13-18 октября в Индии.

