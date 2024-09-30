Казахстанские стрелки завоевали 8 медалей в предпоследний день Кубка Азии

В стрелковом клубе Александра Асанова в Алматинской области продолжается Кубок Азии по стендовой стрельбе. 29 сентября определились первые призеры в дисциплине "скит", где сборная Казахстана завоевала 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба Федерации спортивной стрельбы РК, в женской части Кубка Азии-2024 не было равных казахстанке Асем Орынбай.

А мужские соревнования выиграл наш Эдуард Ещенко. Вдобавок оба эти спортсмена стали лучшими среди смешанных команд.

Фото: Instagram/kazshooting

Командные состязания среди женщин выиграли Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева. В этом же виде программы у мужчин на первую ступень пьедестала поднялись казахстанцы Давид Почивалов, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков.

С "бронзой" завершил азиатский турнир Давид Почивалов, который замкнул призовую тройку в индивидуальном зачете.

Среди юниоров серебряная медаль досталась представителю Казахстана – алматинцу Артему Седельникову, а бронзовую награду примерил еще один наш стрелок – Максим Почивалов (Шымкент).

Фото: Instagram/kazshooting

С самого начала этих соревнований казахстанские стендовики были в списке призеров, положив в свою копилку 4 награды. Спустя несколько дней хозяева Кубка Азии обогатились еще пятью медалями.