Казахстанские стрелки завоевали 8 медалей в предпоследний день Кубка Азии
Как информирует пресс-служба Федерации спортивной стрельбы РК, в женской части Кубка Азии-2024 не было равных казахстанке Асем Орынбай.
А мужские соревнования выиграл наш Эдуард Ещенко. Вдобавок оба эти спортсмена стали лучшими среди смешанных команд.
Фото: Instagram/kazshooting
Командные состязания среди женщин выиграли Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева. В этом же виде программы у мужчин на первую ступень пьедестала поднялись казахстанцы Давид Почивалов, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков.
С "бронзой" завершил азиатский турнир Давид Почивалов, который замкнул призовую тройку в индивидуальном зачете.
Среди юниоров серебряная медаль досталась представителю Казахстана – алматинцу Артему Седельникову, а бронзовую награду примерил еще один наш стрелок – Максим Почивалов (Шымкент).
Фото: Instagram/kazshooting
С самого начала этих соревнований казахстанские стендовики были в списке призеров, положив в свою копилку 4 награды. Спустя несколько дней хозяева Кубка Азии обогатились еще пятью медалями.