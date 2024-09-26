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Казахстан подал заявку на вступление в Международную федерацию бокса

Головкин, Муталип, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:00 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
26 сентября Казахстан подал заявку на вступление в Международную федерацию бокса. Решение принято Казахстанской федерацией бокса после долгих обсуждений и анализа, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в федерации, данное решение напрямую связано с олимпийским будущим отечественных боксеров.

"Сейчас вопрос сохранения бокса в олимпийской программе обсуждается на уровне МОК. Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, чтобы сохранить бокс в программе Олимпийских игр. Мы верим, что данное решение повлияет на дальнейшее развитие бокса. На встрече с председателем Олимпийской комиссии World Boxing, президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным обсудили перспективы развития отечественного бокса", – заявил глава Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип.

World Boxing – Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. На данный момент в ее состав входят Национальные федерации из 44 стран мира.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин был назначен председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса.

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