Казахстан подал заявку на вступление в Международную федерацию бокса
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
26 сентября Казахстан подал заявку на вступление в Международную федерацию бокса. Решение принято Казахстанской федерацией бокса после долгих обсуждений и анализа, сообщает Zakon.kz.
Как подчеркнули в федерации, данное решение напрямую связано с олимпийским будущим отечественных боксеров.
"Сейчас вопрос сохранения бокса в олимпийской программе обсуждается на уровне МОК. Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, чтобы сохранить бокс в программе Олимпийских игр. Мы верим, что данное решение повлияет на дальнейшее развитие бокса. На встрече с председателем Олимпийской комиссии World Boxing, президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным обсудили перспективы развития отечественного бокса", – заявил глава Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип.
World Boxing – Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. На данный момент в ее состав входят Национальные федерации из 44 стран мира.
Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин был назначен председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса.
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