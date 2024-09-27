Опубликовано видео победы казахстанских футзалистов над чемпионами мира

26 сентября войдет в историю казахстанского спорта как один из памятных дней, когда наша сборная в блестящем стиле обыграла действующих чемпионов мира – Португалию – на проходящем футзальном мундиале в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Это была победа над лучшей дружиной мира, которая стоила фантастических усилий со стороны наших футзалистов, стойко выдержавших бессменные атаки португальской команды. Тактика, спланированная наставником сборной Казахстана Кака, дала свои плоды против португальской машины.

Еще надо учитывать, что казахстанцы играли без своего лидера – Лео, который пропускал этот матч из-за красной карточки.

Нельзя не отметить и заслуги всей казахстанской команды, начиная от техперсонала и, конечно же, наших фанатов, которые заполнили улицы в Андижане, а затем сам зал, где проходил поединок с Португалией.

Напомним, вечером 26 сентября 2024 года сборная Казахстана по футзалу в захватывающем матче переиграла действующих чемпионов мира – Португалию – и вышла в четвертьфинал ЧМ-2024.

Наш будущий соперник по 1/4 финала мирового первенства определится после противостояния сборных Аргентины и Хорватии, которое состоится 27 сентября.