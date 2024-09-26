Казахстан обыграл Португалию и вышел в четвертьфинал ЧМ по футзалу

26 сентября в Узбекистане сборная Казахстана в 1/8 финала встретилась с действующим чемпионом, сборной Португалии, сообщает Zakon.kz.

На отдых команды ушли со счетом 0:1 в пользу Казахстана – на 11-й минуте забил Чингиз Есенаманов.

Сразу после перерыва, на старте второго тайма, выровнял положение Зики Те, Есенаманов мог оформить дубль, но попал в штангу, а за несколько секунд до конца Казахстан забил победный – 2:1.





Таким образом Португалия не смогла защитить титул, а Казахстан вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

Португалия – Казахстан 1:2 (0:1):

Есенаманов 11 (0:1);

Зики Те 21 (1:1);

Турсагулов 40 (1:2).

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