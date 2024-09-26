Казахстан обыграл Португалию и вышел в четвертьфинал ЧМ по футзалу
Фото: Instagram/kff_team_futsal
26 сентября в Узбекистане сборная Казахстана в 1/8 финала встретилась с действующим чемпионом, сборной Португалии, сообщает Zakon.kz.
На отдых команды ушли со счетом 0:1 в пользу Казахстана – на 11-й минуте забил Чингиз Есенаманов.
Сразу после перерыва, на старте второго тайма, выровнял положение Зики Те, Есенаманов мог оформить дубль, но попал в штангу, а за несколько секунд до конца Казахстан забил победный – 2:1.
Таким образом Португалия не смогла защитить титул, а Казахстан вышел в четвертьфинал чемпионата мира.
Португалия – Казахстан 1:2 (0:1):
- Есенаманов 11 (0:1);
- Зики Те 21 (1:1);
- Турсагулов 40 (1:2).
Ранее сообщалось, что Венесуэла отправила домой одного из главных фаворитов ЧМ-2024 по футзалу.
Читайте также
"Барыс" обыграл "Сочи" в домашнем матче КХЛ
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript