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Казахстан обыграл Португалию и вышел в четвертьфинал ЧМ по футзалу

ЧП по футзалу, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 21:55 Фото: Instagram/kff_team_futsal
26 сентября в Узбекистане сборная Казахстана в 1/8 финала встретилась с действующим чемпионом, сборной Португалии, сообщает Zakon.kz.

На отдых команды ушли со счетом 0:1 в пользу Казахстана – на 11-й минуте забил Чингиз Есенаманов.

Сразу после перерыва, на старте второго тайма, выровнял положение Зики Те, Есенаманов мог оформить дубль, но попал в штангу, а за несколько секунд до конца Казахстан забил победный – 2:1.


Таким образом Португалия не смогла защитить титул, а Казахстан вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

Португалия – Казахстан 1:2 (0:1):

  • Есенаманов 11 (0:1);
  • Зики Те 21 (1:1);
  • Турсагулов 40 (1:2). 

Ранее сообщалось, что Венесуэла отправила домой одного из главных фаворитов ЧМ-2024 по футзалу.

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