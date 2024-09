Дебютный бой в боксе провела Мария Агапова

Соперницей казахстанки по дебютному поединку стала немка Николь Шефер.

UFC vet, Mariya Agapova 🇰🇿 makes her boxing debut against BKFC vet, Nicole Schaefer 🇩🇪 on the #BaumgardnerPersoon undercard. LIVE NOW on #TrillerTVplus 📺 https://t.co/6gc2z7Gmv6 pic.twitter.com/oDTQ1G5JHs

Бой проходил во втором полулегком весе и был рассчитан на шесть раундов по две минуты. Поединок продлился всю отведенную дистанцию и завершился вничью судейским решением.

Mariya Agapova trying to box from the distance against Nicole Schaefer 💥#BaumgardnerPersoon is LIVE on #TrillerTVplus pic.twitter.com/L56RNI5Lgl