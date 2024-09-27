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Известны первые победительницы "Турнира сильнейших" по женскому боксу

Известны первые победительницы &quot;Турнира сильнейших&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 02:16 Фото: НОК РК
В НОК РК раскрыли имена первых победительниц международных соревнований по женскому боксу "Турнир сильнейших", который проходит в Караганде, сообщает Zakon.kz.

  • Айгерим Саттыбаева стала лучшей в весе до 58 кг. В финале она оказалась сильнее Акботы Болат.
  • Один из лидеров команды Казахстана Алуа Балкыбекова победила в весе 50 кг.
  • Жащира Оракбаева завоевала "золото" в весовой категории до 52 кг.
  • Анель Сакиш – в дивизионе до 54 кг.
  • В весовой категории до 60 кг не было равных Виктории Графеевой.
  • Виктория Байдукева стала лучшей в весовой категории до 57 кг.
  • Также на первую ступень поднялись Аида Абикеева (до 63 кг) и Милана Сафронова (до 66 кг).

Ранее появилась информация, кто из борцов женской и мужской сборных представит Казахстан на чемпионате мира.

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