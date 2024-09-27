Известны первые победительницы "Турнира сильнейших" по женскому боксу
Фото: НОК РК
В НОК РК раскрыли имена первых победительниц международных соревнований по женскому боксу "Турнир сильнейших", который проходит в Караганде, сообщает Zakon.kz.
- Айгерим Саттыбаева стала лучшей в весе до 58 кг. В финале она оказалась сильнее Акботы Болат.
- Один из лидеров команды Казахстана Алуа Балкыбекова победила в весе 50 кг.
- Жащира Оракбаева завоевала "золото" в весовой категории до 52 кг.
- Анель Сакиш – в дивизионе до 54 кг.
- В весовой категории до 60 кг не было равных Виктории Графеевой.
- Виктория Байдукева стала лучшей в весовой категории до 57 кг.
- Также на первую ступень поднялись Аида Абикеева (до 63 кг) и Милана Сафронова (до 66 кг).
Ранее появилась информация, кто из борцов женской и мужской сборных представит Казахстан на чемпионате мира.
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