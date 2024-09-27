Известны первые победительницы "Турнира сильнейших" по женскому боксу

Фото: НОК РК

В НОК РК раскрыли имена первых победительниц международных соревнований по женскому боксу "Турнир сильнейших", который проходит в Караганде, сообщает Zakon.kz.

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