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Елеусинов триумфально вернулся: филиппинец не выдержал натиска чемпиона

Елеусинов триумфально вернулся: филиппинец не выдержал натиска чемпиона, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 00:00 Фото: Instagram/Daniyar Yeleussinov
Казахстанский боксер, олимпийский чемпион Рио-2016 Данияр Елеусинов 28 сентября одержал уверенную победу над филиппинцем Джо Нойнаем в рамках турнира All Stars Boxing, проходившего в Almaty Arena, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по итогам поединка команда Нойная приняла решение отказаться от продолжения боя после пятого раунда, что обеспечило Елеусинову досрочную победу и завоевание пояса WBC.

С самого начала поединка Елеусинов продемонстрировал свое превосходство, взяв под контроль центр ринга и обрушив на оппонента серию точных ударов. В первом раунде казахстанец отправил Нойная в нокдаун мощным ударом по корпусу, что задало тон дальнейшему ходу встречи. Елеусинов мастерски комбинировал атаки и демонстрировал выдающуюся защиту, практически не пропуская ударов в ответ.

К середине поединка преимущество Елеусинова стало подавляющим. После второго нокдауна, который филиппинец едва пережил, его команда приняла решение не продолжать бой, что завершило встречу в пользу казахстанца.

Для Елеусинова это была 12-я победа в профессиональной карьере, и она ознаменовала его возвращение на ринг после длительного простоя. О дальнейших планах боксер не сообщил, однако возможным соперником в будущем может стать узбекский боксер Исраил Мадримов, с которым Елеусинов ранее встречался на любительском ринге.

Также на этом турнире победу одержал казахстанец Куат Хамитов, дебютировавший в профессиональном боксе и завоевавший эксклюзивный пояс WBC.

Диана Абдуллаева
Елеусинов Данияр Алматы Казахстан 2024 год Хорошие новости Бокс
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