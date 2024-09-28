Елеусинов триумфально вернулся: филиппинец не выдержал натиска чемпиона

Казахстанский боксер, олимпийский чемпион Рио-2016 Данияр Елеусинов 28 сентября одержал уверенную победу над филиппинцем Джо Нойнаем в рамках турнира All Stars Boxing, проходившего в Almaty Arena, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по итогам поединка команда Нойная приняла решение отказаться от продолжения боя после пятого раунда, что обеспечило Елеусинову досрочную победу и завоевание пояса WBC.

С самого начала поединка Елеусинов продемонстрировал свое превосходство, взяв под контроль центр ринга и обрушив на оппонента серию точных ударов. В первом раунде казахстанец отправил Нойная в нокдаун мощным ударом по корпусу, что задало тон дальнейшему ходу встречи. Елеусинов мастерски комбинировал атаки и демонстрировал выдающуюся защиту, практически не пропуская ударов в ответ.

К середине поединка преимущество Елеусинова стало подавляющим. После второго нокдауна, который филиппинец едва пережил, его команда приняла решение не продолжать бой, что завершило встречу в пользу казахстанца.

Для Елеусинова это была 12-я победа в профессиональной карьере, и она ознаменовала его возвращение на ринг после длительного простоя. О дальнейших планах боксер не сообщил, однако возможным соперником в будущем может стать узбекский боксер Исраил Мадримов, с которым Елеусинов ранее встречался на любительском ринге.

Также на этом турнире победу одержал казахстанец Куат Хамитов, дебютировавший в профессиональном боксе и завоевавший эксклюзивный пояс WBC.