Эксперт оценил футбольный скандал в финале Кубка Казахстана

Финальный матч Кубка Казахстана по футболу между "Атырау" и "Актобе" обернулся судейским скандалом, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, к 86-й минуте "Атырау" вел в счете – 1:0, но на 87-й главный арбитр матча Данияр Сахи усмотрел в действиях игрока "Атырау" нарушение правил в своей штрафной и поставил очень сомнительный пенальти.

Казахстанский спортивный журналист и комментатор Дидар Есемов прокомментировал эпизод в матче, который вызвал много споров среди болельщиков.

"У меня большие сомнения на счет его назначения. Данияр Сахи в самом игровом моменте не остановил данный эпизод. Барач, на котором были нарушены правила, устоял на ногах. Казалось, что эпизод абсолютно игровой. Понятно, что после просмотра повтора формальный повод назначить одиннадцатиметровый имеется, но в важных матчах, когда решается судьба трофея, решения должны приниматься в пользу футбола. Здесь, если мы говорим о духе игры, то это ошибочное решение. Все на совести арбитров. Они имели основания назначать этот пенальти, и будут нести за него ответственность", – сказал Дидар Есемов.

Ранее сообщалось, что ФК "Актобе" второй раз в своей истории завоевал Кубок Казахстана.

