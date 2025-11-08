#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Спорт

ФФК объявила об уходе главного тренера сборной по футзалу Паулу Кака

Паулу Рикардо Фигейро Силва, футзал, тренер , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 19:00 Фото: КФФ
Федерация футбола Казахстана (ФФК) 8 ноября сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной по футзалу Паулу Рикардо Фигейро Силва, более известным как Кака, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в федерации, бразильский специалист возглавлял казахстанскую команду с 2018 года. За это время сборная под его руководством закрепилась в числе сильнейших в мире, отличаясь современным стилем игры, дисциплиной и высокой организацией.

На чемпионате мира 2021 года в Литве команда добилась исторического результата – впервые в истории вышла в полуфинал и заняла четвертое место. Этот успех стал самым высоким достижением казахстанского футзала.

В 2022 году сборная уверенно выступила на чемпионате Европы, а затем успешно прошла квалификацию на чемпионат мира-2024, где вновь вошла в число восьми сильнейших команд планеты.

За выдающийся вклад в развитие футзала в Казахстане Паулу Рикардо Кака был награжден орденом "Достық" II степени.

А ранее сообщалось, что футзальные клубы "Кайрат" и "Семей" узнали соперников по плей-офф Лиги чемпионов. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Кака будет готовить сборную Казахстана к ЧМ-2024 по футзалу
11:47, 05 июля 2023
Кака будет готовить сборную Казахстана к ЧМ-2024 по футзалу
Главный тренер сборной РК по футзалу о поражении: Мы получили то, что заслужили
22:38, 30 сентября 2024
Главный тренер сборной РК по футзалу о поражении: Мы получили то, что заслужили
Стало известно имя претендента на должность главного тренера сборной РК по футболу
20:19, 31 мая 2024
Стало известно имя претендента на должность главного тренера сборной РК по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: