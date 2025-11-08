ФФК объявила об уходе главного тренера сборной по футзалу Паулу Кака

Федерация футбола Казахстана (ФФК) 8 ноября сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной по футзалу Паулу Рикардо Фигейро Силва, более известным как Кака, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в федерации, бразильский специалист возглавлял казахстанскую команду с 2018 года. За это время сборная под его руководством закрепилась в числе сильнейших в мире, отличаясь современным стилем игры, дисциплиной и высокой организацией.

На чемпионате мира 2021 года в Литве команда добилась исторического результата – впервые в истории вышла в полуфинал и заняла четвертое место. Этот успех стал самым высоким достижением казахстанского футзала.

В 2022 году сборная уверенно выступила на чемпионате Европы, а затем успешно прошла квалификацию на чемпионат мира-2024, где вновь вошла в число восьми сильнейших команд планеты.

За выдающийся вклад в развитие футзала в Казахстане Паулу Рикардо Кака был награжден орденом "Достық" II степени.

