Сборная Казахстана разочаровала поклонников в матче против Аргентины на ЧМ по футзалу

30 сентября сборная Казахстана встретилась с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира – 2024 по футзалу в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился безголевой ничьей, а во втором аргентинцы сумели отличиться шесть раз. Игра закончилась со счетом 1:6 в пользу Аргентины.

Автором единственного гола, который удалось забить казахстанцам, стал Даурен Турсагулов.

Казахстан – Аргентина 1:6 (0:0):

Роза 22 (0:1);

Клаудино 27 (0:2);

Арриета с пенальти 29 (0:3);

Корсо 32 (0:4);

Турсагулов 34 (1:4);

Алемани 34 (1:5);

Арриета с пенальти 36 (1:6).

Удаление: Турсагулов 36.

Таким образом, Аргентина проходит в полуфинал, где встретится с Францией, а Казахстан завершает борьбу на турнире.







Ранее сообщалось, каковы шансы казахстанской футзальной сборной против Аргентины на ЧМ-2024.

Отметим, что на групповом этапе ЧМ-2024 сборная Казахстана заняла второе место в группе D, набрав семь очков. На старте турнира Казахстан сыграл вничью с Испанией (1:1), после чего разгромил Ливию (4:1) и Новую Зеландию (10:0). В 1/8 финала сборная Казахстана сотворила громкую сенсацию, выбив из турнира действующего чемпиона мира – сборную Португалии (2:1). Аргентина заняла первое место в группе Е, набрав девять очков. Аргентинцы одержали победы в матчах с Украиной (7:1), Афганистаном (2:1) и Анголой (9:5). В первой игре плей-офф сборная Аргентины оказалась сильнее команды Хорватии (2:0).