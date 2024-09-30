Сборная Казахстана разочаровала поклонников в матче против Аргентины на ЧМ по футзалу
Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился безголевой ничьей, а во втором аргентинцы сумели отличиться шесть раз. Игра закончилась со счетом 1:6 в пользу Аргентины.
Автором единственного гола, который удалось забить казахстанцам, стал Даурен Турсагулов.
Казахстан – Аргентина 1:6 (0:0):
- Роза 22 (0:1);
- Клаудино 27 (0:2);
- Арриета с пенальти 29 (0:3);
- Корсо 32 (0:4);
- Турсагулов 34 (1:4);
- Алемани 34 (1:5);
- Арриета с пенальти 36 (1:6).
Удаление: Турсагулов 36.
Таким образом, Аргентина проходит в полуфинал, где встретится с Францией, а Казахстан завершает борьбу на турнире.
Ранее сообщалось, каковы шансы казахстанской футзальной сборной против Аргентины на ЧМ-2024.
Отметим, что на групповом этапе ЧМ-2024 сборная Казахстана заняла второе место в группе D, набрав семь очков. На старте турнира Казахстан сыграл вничью с Испанией (1:1), после чего разгромил Ливию (4:1) и Новую Зеландию (10:0). В 1/8 финала сборная Казахстана сотворила громкую сенсацию, выбив из турнира действующего чемпиона мира – сборную Португалии (2:1). Аргентина заняла первое место в группе Е, набрав девять очков. Аргентинцы одержали победы в матчах с Украиной (7:1), Афганистаном (2:1) и Анголой (9:5). В первой игре плей-офф сборная Аргентины оказалась сильнее команды Хорватии (2:0).