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Лучший бомбардир "Челси" высказался о Роналду и Месси

Футбол Мнение Ветерана, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 15:51 Фото: Instagram/franklampard
Знаменитый в прошлом игрок лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард сравнил игровые качества двух звезд мирового футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

46-летний лучший снайпер в истории "аристократов" (211 голов) Фрэнк Лэмпард в интервью одной из телепрограмм рассказал о качествах, которыми ему импонируют португалец и аргентинец.

"Мне не нравятся эти споры. Я играл против них обоих, больше всего против Роналду, когда он выступал за "Манчестер Юнайтед". Против Месси я много играл, когда он надевал майку "Барселоны". В индивидуальном плане и таланте Месси это величайший в истории. Это мое мнение. Но то, как Криштиану сделал себя, его голы, влияние на игру, преданность делу, его голод, который сохраняется даже сейчас". Фрэнк Лэмпард

Сам же Фрэнк после завершения игровой карьеры начал заниматься тренерской деятельностью, проработав в своем родном клубе, а также в "Эвертоне" и "Дерби Каунти". 

"Я уважаю Роналду и Месси в равной степени, думаю, несправедливо будет ставить одного выше другого. Для меня честь, что я смог сыграть против них обоих – футболистов потрясающего уровня".  Фрэнк Лэмпард

Лэмпард повесил бутсы на гвоздь в 2016 году. Последней его командой, где он закрыл карьеру профессионального футболиста, стала американская "Нью-Йорк Сити". Там он отыграл 29 матчей, забив 15 мячей. 

А за сборную Англии полузащитник провел 106 игр, где отличился 29 взятиями ворот. Лэмпард со своим другом Стивеном Джеррардом приняли решение покинуть английскую дружину после мундиаля 2014 года.

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