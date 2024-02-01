Противостояния Лионеля Месси против Криштиану Роналду не будет

Долгожданная встреча португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси на футбольном поле все же не состоится, так как звезда "Аль-Насра" не сможет сыграть с "Интер Майами" из-за травмы, сообщает Zakon.kz.

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Данной информацией поделился наставник "Аль-Насра" Луиш Каштру. Как было известно ранее, саудовский клуб должен встретиться с "Интер Майами" в товарищеском матче 1 февраля. Однако Роналду до сих пор не оправился от своей недавней травмы икроножной мышцы. По этой же причине "Аль-Наср" вынужден был отменить свои выставочные матчи в Китае на прошлой неделе.

"Мы не сможем увидеть очередной игры Месси против Роналду. Наш капитан находится на заключительной стадии восстановления, чтобы вернуться к тренировкам в общей группе. Надеемся, что в ближайшие дни Криштиану присоединится к своим коллегам. К сожалению, он не сыграет в матче с "Майами". Луиш Каштру, главный тренер Аль-Насра

Таким образом, миллионы фанатов по всему миру не смогут увидеть схватку в исполнении двух великих футболистов современности. Матч между "Интер Майами" и "Аль-Насром" в рамках предсезонного Кубка Эр-Рияда все же пройдет в ночь на 2 февраля. Но без участия Роналду, которому придется наблюдать за происходящим со стороны.

Что же касается Лео Месси, то аргентинец в отсутствие португальца попытается подарить первую победу своему коллективу в нынешней предсезонке. 29 января "Цапли" проиграли "Аль-Хилялу" на старте Кубка Эр-Рияда со счетом 3:4, несмотря на гол Месси и Луиса Суареса.