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70-летняя рекордсменка мира получила дисквалификацию на четыре года

Легкая атлетика Допинг США, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 18:10 Фото: Instagram/usatfmasters
Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило от соревнований 70-летнюю легкоатлетку Лоретту Тёрнер. Пожилая американка, которая установила несколько мировых рекордов, из-за допинга не сможет участвовать в различных ветеранских турнирах в течение четырех лет, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба USADA, Тёрнер сдала положительный допинг-тест во время чемпионата США по легкой атлетике среди ветеранов, который прошел летом этого года.

Легкоатлетка уровня "Мастерс" Лоретта Тернер получила санкцию за нарушение антидопинговых правил на четырехлетний период. Дисквалификация началась 9 августа.

Легкая атлетика Допинг Дисквал, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 18:10

Фото: Instagram/usatfmasters

Год назад спортсменка продемонстрировала лучшие результаты в мире на дистанции 50, 60 и 100 м среди атлетов-ветеранов в возрастной категории от 65 до 69 лет. 

Тем временем 2 октября из США пришла приятная новость. Казахстанец Дияр Нургожай красивым нокаутом заработал путевку в UFC.

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