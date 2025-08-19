#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский теннисист получил дисквалификацию за допинг до 2028 года

Арсланбек Айткулов, теннис, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 01:57 Фото: ФТК
21-летний казахстанский теннисист Арсланбек Айткулов отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

"Независимый трибунал установил, что Айткулов не выполнил свое обязательство доказать, что наличие двух запрещенных веществ в его антидопинговой пробе, взятой в январе 2024 года, было непреднамеренным", – говорится в официальном сообщении агентства.

Напомним, 14 марта 2024 года ITIA направила казахстанцу предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил (ADRV).

Айткулов, достигший в ноябре 2023 года наивысшего в своей карьере мирового рейтинга в одиночном разряде 1250-го места, сдал пробы во время соревнований на турнире Мирового теннисного тура ITF в Дохе в январе 2024 года.

Последующий анализ показал, что оба образца содержат запрещенные вещества LGD-4033 и "Метилгексанамин". После этого Айткулова временно отстранили от участия в соревновниях.

30 июня 2025 года состоялось дистанционное слушание, на котором независимый трибунал отстранил Айткулова от участия в соревнованиях на четыре года, поскольку одновременное обнаружение обоих веществ считается первым нарушением правил TADP в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом.

"Результаты, призовые деньги и рейтинговые очки за турнир, в котором игрок показал положительный результат, аннулируются, как и за все последующие турниры, в которых Айткулов принял участие с даты получения положительного результата теста до даты временного отстранения", – пояснили в агентстве.

Время, отбытое игроком в рамках временного отстранения, будет зачтено в срок дисквалификации. Отстранение Айткулова, находящегося в отстранении с 23 марта 2024 года, заканчивается 22 марта 2028 года.

В течение срока дисквалификации казахстанцу запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или одобренные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon и USTA) или любой национальной ассоциацией.

Ранее стало известно, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла первый матч US Open-2025.

Андрей Дюсупов
