Три испанских топ-клуба проиграли в Лиге чемпионов за один день

Главной сенсацией прошедшего тура стало поражение действующего победителя Лиги чемпионов – "Реала", который минимально уступил в гостях французскому "Лиллю" (0:1).

Другой клуб из Мадрида, "Атлетико", на выезде был разгромлен португальской "Бенфикой" (0:4). Команда-сенсация прошлого европейского сезона, "Жирона", на своей арене не смогла переиграть голландский "Фейеноорд" – 2:3.

3 - This is the first time in @ChampionsLeague history with three Spanish sides losing their game in a single day (Girona, Atlético de Madrid and Real Madrid). Weakness. pic.twitter.com/3J6FbYhaAY