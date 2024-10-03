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Три испанских топ-клуба проиграли в Лиге чемпионов за один день

Футбол Поражение Испанцев, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 10:14 Фото: Instagram/realmadrid
Впервые в истории европейского футбола три известных коллектива Ла Лиги уступили свои матчи в Лиге чемпионов УЕФА. И все это случилось в ночь на 3 октября, когда прошли заключительные поединки второго тура общего этапа, сообщает Zakon.kz.

Главной сенсацией прошедшего тура стало поражение действующего победителя Лиги чемпионов – "Реала", который минимально уступил в гостях французскому "Лиллю" (0:1).

Другой клуб из Мадрида, "Атлетико", на выезде был разгромлен португальской "Бенфикой" (0:4). Команда-сенсация прошлого европейского сезона, "Жирона", на своей арене не смогла переиграть голландский "Фейеноорд" – 2:3.

В противостоянии с "Лиллем" даже не смог помочь королевской дружине ее звездный новичок Килиан Мбаппе, который ни разу не пробил по воротам команды своего брата.

Французский форвард только что оправился от травмы и вышел на замену во втором тайме.

Игры первого дня второго тура Лиги чемпионов УЕФА прошли днем ранее. 

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