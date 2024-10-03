Три испанских топ-клуба проиграли в Лиге чемпионов за один день
Главной сенсацией прошедшего тура стало поражение действующего победителя Лиги чемпионов – "Реала", который минимально уступил в гостях французскому "Лиллю" (0:1).
Другой клуб из Мадрида, "Атлетико", на выезде был разгромлен португальской "Бенфикой" (0:4). Команда-сенсация прошлого европейского сезона, "Жирона", на своей арене не смогла переиграть голландский "Фейеноорд" – 2:3.
3 - This is the first time in @ChampionsLeague history with three Spanish sides losing their game in a single day (Girona, Atlético de Madrid and Real Madrid). Weakness. pic.twitter.com/3J6FbYhaAY— OptaJose (@OptaJose) October 2, 2024
В противостоянии с "Лиллем" даже не смог помочь королевской дружине ее звездный новичок Килиан Мбаппе, который ни разу не пробил по воротам команды своего брата.
Французский форвард только что оправился от травмы и вышел на замену во втором тайме.
Игры первого дня второго тура Лиги чемпионов УЕФА прошли днем ранее.