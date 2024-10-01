Мбаппе возвращается в строй "Реала" к игре против команды своего брата

Форвард Килиан Мбаппе оправился от травмы и вошел в заявку мадридского "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Лиллем" из Франции. Новичок королевского клуба пропустил последнюю игру в Ла Лиге из-за травмы бедра, сообщает Zakon.kz.

Предстоящий поединок в рамках главного клубного турнира Европы пройдет на арене "Лилля" в ночь на 3 октября. Как известно, честь французского клуба защищает младший брат Килиана Мбаппе – Этан.

Однако, если старший брат уже заявлен на будущую игру Лиги чемпионов, то его 17-летний брат не сможет выйти на поле в матче с "Реалом".

"Получил травму и меня не будет несколько недель. Трудный момент, это произошло со мной впервые, с тех пор, как играю в футбол. При поддержке семьи, коллег по команде и всего медицинского персонала вложу все силы, чтобы вернуться на лучший уровень. Даже если меня какое-то время не будет, продолжу поддерживать команду и поддерживать с трибуны. Мечта встретиться с братом в Лиге чемпионов пока отменяется, но не исчезает". Этан Мбаппе

Здесь стоит отметить, что сам Килиан только что вернулся в строй "сливочных". Он недавно получил травму бедра во встрече с "Алавесом" в испанском первенстве и не доиграл тот матч.

Предварительно, он должен был пропустить три недели игровой практики. Но травма оказалось не столь серьезной, и француз планирует присоединиться к своим партнерам уже в ближайших играх.

Как раз-таки в том матче против "Алавеса" голевая серия звездного француза Килиана Мбаппе достигла пяти матчей в составе мадридского "Реала" на уровне Ла Лиги.