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Второй тур Лиги чемпионов УЕФА стартовал с крупных побед фаворитов

Футбол Итоги ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 09:55 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 2 октября прошли матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА, где успеха с внушительными показателями добились "Барселона", "Ман Сити" и ряд других клубов, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого игрового дня второго тура самого престижного клубного турнира Европы каталонская "Барселона" дома разгромила "Янг Бойз" из Швейцарии (5:0), лондонский "Арсенал" переиграл французский ПСЖ (2:0).

Итальянский "Интер" забил 4 безответных мяча сербской "Црвене Звезде", чемпион Бундеслиги "Байер" минимально одолел "Милан" (1:0), британский "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Слован" из Братиславы (4:0).

В других поединках дортмундская "Боруссия" нокаутировала шотландский "Селтик" (7:1), "Зальцбург" (Австрия) на своей арене не смог ничего противопоставить французскому "Бресту" (0:4).

Только в двух встречах был зафиксирован ничейный исход:

  • "Штутгарт" (Германия) – "Спарта-Прага" (Чехия) – 1:1.
  • ПСВ (Нидерланды) – "Спортинг" (Португалия) – 1:1.

Футбол Итоги ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 09:55

Фото: Instagram/championsleague

Матчи второго игрового дня текущего тура Лиги чемпионов УЕФА пройдут поздно вечером 2 октября.

Как раз-таки к этим играм возвращается в строй "Реала" Килиан Мбаппе, который планирует выйти на поле в противостоянии с французским "Лиллем", где выступает его младший брат Этан.

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