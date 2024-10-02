Второй тур Лиги чемпионов УЕФА стартовал с крупных побед фаворитов
По итогам первого игрового дня второго тура самого престижного клубного турнира Европы каталонская "Барселона" дома разгромила "Янг Бойз" из Швейцарии (5:0), лондонский "Арсенал" переиграл французский ПСЖ (2:0).
Итальянский "Интер" забил 4 безответных мяча сербской "Црвене Звезде", чемпион Бундеслиги "Байер" минимально одолел "Милан" (1:0), британский "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Слован" из Братиславы (4:0).
В других поединках дортмундская "Боруссия" нокаутировала шотландский "Селтик" (7:1), "Зальцбург" (Австрия) на своей арене не смог ничего противопоставить французскому "Бресту" (0:4).
Только в двух встречах был зафиксирован ничейный исход:
- "Штутгарт" (Германия) – "Спарта-Прага" (Чехия) – 1:1.
- ПСВ (Нидерланды) – "Спортинг" (Португалия) – 1:1.
Фото: Instagram/championsleague
Матчи второго игрового дня текущего тура Лиги чемпионов УЕФА пройдут поздно вечером 2 октября.
Как раз-таки к этим играм возвращается в строй "Реала" Килиан Мбаппе, который планирует выйти на поле в противостоянии с французским "Лиллем", где выступает его младший брат Этан.