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Титульный бой Алимханулы пройдет в рабочее время для казахстанцев

Бокс Бой 4 октября, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 09:58 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Традиционный утренний воскресный поединок казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы казахстанские болельщики теперь смогут посмотреть днем. 4 октября наш чемпион мира сразится в Австралии с местным боксером Андреем Михайловичем, сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира IBF и WBO в среднем весе "Казахский стиль" (15-0, 10 КО) проведет титульный бой с представителем Новой Зеландии Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО).

Предстоящий поединок будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Qazsport. Начало – в 14:00 по казахстанскому времени.

За несколько часов до боя оба боксера прошли удачное повторное взвешивание. Казахстанец показал вес 77,88 кг, а его соперник – 76,74 кг.

Как известно, боксеры должны были встретиться еще летом в США. Однако Алимханулы госпитализировали после весогонки.

Последний раз Qazaq Style поднимался на ринг 15 октября 2023 года, когда нокаутировал в шестом раунде немецкого "Босса" Винченцо Гуальтиер.

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