Мастерство и воля: как прошел День национальных видов спорта в Костанае

Седьмой день в декаде Наурызнама посвящен Дню национального спорта, а именно сохранению и популяризации традиционных казахских видов спорта, передающихся из поколения в поколение и являющихся важной частью национальной культуры, сообщает Zakon.kz.

На протяжении веков казахские спортивные игры не только укрепляли дух и силу, но и формировали характер, смекалку и выдержку. Сегодня в разных регионах страны проходят турниры по көкпар, аударыспақ, қыз қуу, теңге ілу и асық ату.

Городской турнир для взрослых по национальным видам спорта собрал больше сотни человек. В зале Костанайского физкультурно-оздоровительного центра было многолюдно. В отделе спорта акимата Костаная рассказали, что турниру уже больше 10 лет.

"Қазақша күрес хорошо подходит тем, кто ведет агрессивную борьбу, действует быстро, напористо. Я не в первый раз участвую в подобных соревнованиях, и мне нравится атмосфера. Этот вид единоборств сегодня становится все более распространенным. Среди сегодняшних соперников есть те, с кем я уже выходил на ковер. Мне очень интересно, каким будет результат наших схваток", – рассказал спортсмен из района Майлина Шынгыс Нагысхан.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Схватки следуют одна за другой. Кто-то примеряется к сопернику, кто-то тут же идет в атаку. Судьи говорят, что порой борцы отлично знают тактику противника, оттого пытаются перехватить инициативу.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Среди участников турнира немало сотрудников МЧС, полиции, отрядов специального назначения. Часть борцов не смогла приехать. Они как раз в эти минуты ведут борьбу с паводком. Но от этого турнир будет не менее интересным, так как участники сильные", – рассказал главный судья соревнований и директор ДЮСШ национальных видов спорта Серик Дарменбаев.

Костанайские борцы – одни из сильнейших в стране. Февральский чемпионат Казахстана доказал это. Костанайцы привезли второе общекомандное место и шесть золотых медалей в весовых категориях.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В День национальных видов спорта в зале собрались борцы из всех концов области, включая самые удаленные районы. Схватки проходят в восьми весовых категориях, включая абсолютную. Победитель турнира получит 300 тыс. тенге. Чемпионы в весовых категориях также будут поощрены. Общий призовой фонд составил 1,5 млн тенге.

Не менее привлекательный приз ждет победителя открытого городского турнира по тоғызқұмалақ. В играх принимают участие более 60 человек. Но здесь собрались лишь кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Старший тренер Костанайской области тоже за игровой доской.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Этот турнир приятно удивляет. Мы до последнего не понимаем, кто же победит, хотя есть фаворит среди мужчин. Но молодые игроки сумели обойти более опытных соперников, и это добавляет интереса", – рассказал старший тренер области Батырхан Абильбеков.

Впереди еще один круг схваток на доске. В числе лучших все больше молодежи, но их более старшие соперники, кажется, даже рады своему проигрышу. Несмотря на то, что на кону миллион тенге. Возле некоторых столов время от времени останавливаются те, кто свою игру уже завершил. Особо интересные схватки обсуждают, но шепотом. В зале слышен лишь стук шариков, что передвигают по доске.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В Казахстане более 600 тыс. граждан занимаются традиционными казахскими видами спорта. Тренируют их около 1500 тренеров, большая часть из которых работает в сельской местности.

В ближайшие дни в Костанайской области пройдут турниры для более широкой аудитории. 22-23 марта состоятся схватки по қазақша күрес, но уже среди юношей. Множество событий ждет гостей и жителей столицы и Алматы в дни празднования Наурыза 21-22 марта.

Народные гуляния, соревнования по национальным видам спорта, концертная программа и праздничная торговля – скучно не будет никому.