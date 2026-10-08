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Спорт

Софья Самоделкина вошла в тройку лидеров Мемориала Дениса Тена

Софья Самоделкина показала третий результат на Мемориале Дениса Тена, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 21:18 Фото: olympic.kz
Представительница сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина показала третий результат в короткой программе на Мемориале Дениса Тена в Алматы. Казахстанская фигуристка получила за свое выступление 69,45 балла, сообщает Zakon.kz.

Промежуточным лидером стала россиянка Александра Игнатова, выступающая под нейтральным флагом. Она набрала 77,39 балла.

Второе место занимает представительница Южной Кореи Юджае Ким – 75,99.

Также Казахстан в короткой программе представили: Нурия Сулеймен (44,88 балла, 13-е место), Алика Халимова (44,68, 14-е), Амира Ирматова (42,03, 16-е), Зере Сарбалдина (41,92, 17-е) и Амина Алексеева (32,68, 19-е).

Произвольная программа состоится 9 октября.

Ранее сообщалось, что казахстанские фехтовальщики назвали состав на этап Кубка мира в Марокко.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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