Софья Самоделкина вошла в тройку лидеров Мемориала Дениса Тена

Фото: olympic.kz

Представительница сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина показала третий результат в короткой программе на Мемориале Дениса Тена в Алматы. Казахстанская фигуристка получила за свое выступление 69,45 балла, сообщает Zakon.kz.

Промежуточным лидером стала россиянка Александра Игнатова, выступающая под нейтральным флагом. Она набрала 77,39 балла. Второе место занимает представительница Южной Кореи Юджае Ким – 75,99. Также Казахстан в короткой программе представили: Нурия Сулеймен (44,88 балла, 13-е место), Алика Халимова (44,68, 14-е), Амира Ирматова (42,03, 16-е), Зере Сарбалдина (41,92, 17-е) и Амина Алексеева (32,68, 19-е). Произвольная программа состоится 9 октября. Ранее сообщалось, что казахстанские фехтовальщики назвали состав на этап Кубка мира в Марокко.

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