Звездный соперник "Астаны" продлил свою победную серию до пяти матчей
Выигрышная серия лондонского коллектива, с которым скоро встретится "Астана" в Лиге конференций УЕФА, началась три недели назад и продолжается до сегодняшнего дня.
Вечером 3 октября команда Энцо Марески уверенно у себя дома переиграла бельгийский "Гент" со счетом 4:2 в рамках еврокубков.
Из пяти побед три одержаны на уровне АПЛ: над "Борнмутом" (1:0), "Вест Хэмом" (3:0) и "Брайтоном" (4:2). Плюс не оставили шансов "Барроу" в Кубке английской лиги (5:0).
Одну из главных ролей в этих успешных матчах играет хавбек "синих" Коул Палмер, который своим покером на прошлой неделе вошел в историю английского первенства.
А свой предстоящий поединок против "Астаны" в Лиге конференций "Челси" проведет в Алматы 12 декабря.