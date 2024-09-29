Палмер оформил покер за 20 минут первого тайма и вошел в историю АПЛ

Футболист лондонского "Челси" Коул Палмер стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, кто забил 4 гола в первом тайме. Хавбек "аристократов" сделал покер за 20 минут первой половины игры против "Брайтона", сообщает Zakon.kz.

Полузащитник лондонского коллектива забил четыре мяча в ворота "Брайтона" вечером 28 сентября в рамках 6-го тура АПЛ.



22-летний Палмер сначала отличился на 21-й минуте поединка, затем на 27-й (с пенальти), а на 31-й оформил хет-трик (со штрафного), и за 4 минуты до ухода на перерыв записал в свой актив покер.





После такого достижения Коул Палмер стал первым футболистом в истории английского чемпионата, кому удалось забить четыре гола в первом тайме.

К тому же молодой хавбек "аристократов" с 17-го места прыгнул на 2-е в списке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ. На его счету сейчас 6 голов и 4 результативные передачи после 6 матчей.

Плюс ко всему, "лондонцы" выиграли последние 4 своих матча. До "Брайтона" команда Энцо Марески обыграла "Борнмут" (1:0), "Вест Хэм" (3:0) и "Барроу" (5:0).

Благодаря этим показателям "синие" сейчас располагаются на 4-й строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 13 баллов.

В 7-м туре Премьер-лиги "Челси" 6 октября примет дома "Ноттингем Форест".

Тем временем в казахстанском первенстве высшего дивизиона на днях прошли два матча. "Ордабасы" в южном дерби переиграл "Туран" (2:0) и поднялся на второе место общей таблицы КПЛ-2024.

А костанайский "Тобол" дома вырвал победу у "Шахтера" из Караганды со счетом 1:0.