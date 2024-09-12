Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Матч "Астана" – "Челси" пройдет на Центральном стадионе Алматы

Алматы, вид на город Алматы, горы, весна, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 18:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Матч казахстанского клуба "Астана" против английского "Челси" в Лиге конференций пройдет в Алматы 12 декабря 2024 года. Информация об этом появилась на официальном сайте знаменитого лондонского клуба, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы клуба сказано, что матч группового этапа Лиги конференций УЕФА против "Астаны" пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

"Реконструкция впечатляющего стадиона "Астана Арена", вмещающего 30 тыс. зрителей, оснащенного раздвижной крышей и подогревом пола, привела к тому, что в этом сезоне "Астана" проводит домашние матчи в другом месте. Они провели домашние матчи квалификации Лиги конференции против "Милсами", "Корвинул" и "Бранн" на стадионе "Центральный" в Алматы. Именно там "Астана" примет "Челси" в четверг, 12 декабря", – отмечено в публикации.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 18:01
"Астана" сыграет с лондонским "Челси" в Лиге конференций УЕФА
, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 18:01

Ранее в управлении физической культуры и спорта Астаны заявляли, что на стадионе "с сентября по декабрь 2024 года, после проведения Игр кочевников, будет производиться замена искусственного газона с системой обогрева и полива".

Читайте также

кокпар
"Серебро" завоевали казахстанцы по кокбору на V Всемирных играх кочевников
Казахстан выиграл у Кыргызстана в кокпаре на Играх кочевников
Команда Казахстана вырвала победу у Кыргызстана в финале кокпара на Играх кочевников
Рейтинг брейк-данса
Австралийская брейк-дансерша Рэйчел Ганн возглавила мировой рейтинг
Анастасия Московчук
Алматы ФК Челси Астана ФК 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: