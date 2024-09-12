Матч "Астана" – "Челси" пройдет на Центральном стадионе Алматы

Матч казахстанского клуба "Астана" против английского "Челси" в Лиге конференций пройдет в Алматы 12 декабря 2024 года. Информация об этом появилась на официальном сайте знаменитого лондонского клуба, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы клуба сказано, что матч группового этапа Лиги конференций УЕФА против "Астаны" пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

"Реконструкция впечатляющего стадиона "Астана Арена", вмещающего 30 тыс. зрителей, оснащенного раздвижной крышей и подогревом пола, привела к тому, что в этом сезоне "Астана" проводит домашние матчи в другом месте. Они провели домашние матчи квалификации Лиги конференции против "Милсами", "Корвинул" и "Бранн" на стадионе "Центральный" в Алматы. Именно там "Астана" примет "Челси" в четверг, 12 декабря", – отмечено в публикации.

Материал по теме "Астана" сыграет с лондонским "Челси" в Лиге конференций УЕФА

Ранее в управлении физической культуры и спорта Астаны заявляли, что на стадионе "с сентября по декабрь 2024 года, после проведения Игр кочевников, будет производиться замена искусственного газона с системой обогрева и полива".