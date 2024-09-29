О чемпионке Всемирных игр кочевников сняли фильм

Зарина Сарипова стала главной героиней документального фильма, сообщает Zakon.kz.

28 сентября телерадиокомплекс президента страны представил первый отечественный документальный фильм, снятый в мобильном формате. Его главной героиней стала мастер спорта по самбо и дзюдо, мастер спорта международного класса по казахской борьбе и чемпионка Всемирных игр кочевников Зарина Сарипова.

Фото: Instagram/z.saripova

Фильм получил название "Палуан қыз".

Общая продолжительность фильма составляет порядка 12 минут. Он доступен на официальном канале YouTube телерадиокомлекса президента РК.

В конце июля стало известно, что Сарипова представит Казахстан на V Всемирных играх кочевников-2024. А на днях появилась другая хорошая новость – казахстанский фильм "Бауырына салу" выдвинут на соискание премии "Оскар".