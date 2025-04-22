#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
521.53
601.01
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
521.53
601.01
6.43
Все о теннисе

Арина Соболенко проиграла Симоне Байлз в споре за звание "Спортсменки года"

Арина Соболенко проиграла Симоне Байлз в споре за звание &quot;Спортсменки года&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 12:57 Фото: laureus.com
Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз стала "Спортсменкой года" по версии Laureus World Sports Awards-2025, сообщает Zakon.kz.

Торжественная 25-я церемония вручения наград проходила в Мадриде (Испания).

В данной номинации Байлз обошла: белоруску Арину Соболенко (теннис, трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира); испанку Айтану Бонмати (футбол, полузащитник "Барселоны" и сборной Испании, двукратная обладательница "Золотого мяча"); нидерландку Сифан Хассан (легкая атлетика, чемпионка Олимпиады-2024 в марафоне); кенийку Фаит Кипьегон (легкая атлетика, чемпионка Олимпиады-2025 в беге на 1,5 км); американку Сидни Маклафлин (легкая атлетика, двукратная чемпионка Олимпиады-2024 (в беге на 400 м с барьерами и в эстафете 4x400 м).

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путем голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

Ранее 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал лауреатом 25-й премии Laureus World Sports Awards в номинации "Икона спорта".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
"Икона спорта": Рафаэль Надаль стал лауреатом престижной премии
Все о теннисе
11:58, Сегодня
"Икона спорта": Рафаэль Надаль стал лауреатом престижной премии
Мимо Porsche: Арина Соболенко в четвертый раз за пять лет проиграла в финале турнира в Штутгарте
Все о теннисе
09:59, Сегодня
Мимо Porsche: Арина Соболенко в четвертый раз за пять лет проиграла в финале турнира в Штутгарте
Рыбакина покинула топ-10 в рейтинге WTA
Все о теннисе
06:15, Сегодня
Рыбакина покинула топ-10 в рейтинге WTA
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: