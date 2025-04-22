Арина Соболенко проиграла Симоне Байлз в споре за звание "Спортсменки года"

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз стала "Спортсменкой года" по версии Laureus World Sports Awards-2025, сообщает Zakon.kz.

Торжественная 25-я церемония вручения наград проходила в Мадриде (Испания).

В данной номинации Байлз обошла: белоруску Арину Соболенко (теннис, трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира); испанку Айтану Бонмати (футбол, полузащитник "Барселоны" и сборной Испании, двукратная обладательница "Золотого мяча"); нидерландку Сифан Хассан (легкая атлетика, чемпионка Олимпиады-2024 в марафоне); кенийку Фаит Кипьегон (легкая атлетика, чемпионка Олимпиады-2025 в беге на 1,5 км); американку Сидни Маклафлин (легкая атлетика, двукратная чемпионка Олимпиады-2024 (в беге на 400 м с барьерами и в эстафете 4x400 м).

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путем голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

Ранее 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал лауреатом 25-й премии Laureus World Sports Awards в номинации "Икона спорта".