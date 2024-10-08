Казахстанская гимнастка Дарья Ясинская взяла историческое "золото" на Кубке мира

Сборная Казахстана по спортивной гимнастике удостоилась двух медалей высшей пробы на Кубке мира серии Challenge, который завершился в венгерском городе Сомбатхей. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Асан Салимов и Дарья Ясинская, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях в опорном прыжке карагандинка Дарья Ясинская блестяще выполнила упражнение, набрав 13,166 очка.

Это первое крупное достижение для 20-летней нашей гимнастки на Кубке мира.

"Я осознала, что выиграла, и эта победа для женской сборной по спортивной гимнастике – первая в истории на Кубке мира. Это придало большое удовольствие от этой медали". Дарья Ясинская

В этом же упражнении, но у мужчин, наш гимнаст Асан Салимов не имел себе равных, накопив чемпионские 14,300 очка.

Состязания Challenge Cup series, запланированные на 2024 год, завершились.

Между тем самый высокооплачиваемый хоккеист Казахстана Никита Михайлис признан лучшим игроком прошедшей недели в КХЛ.

