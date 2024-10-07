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Никита Михайлис признан лучшим хоккеистом прошедшей недели в КХЛ

Хоккей Лучший Нападающий, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 17:14 Фото: Instagram/hcmetallurg
Лидер сборной Казахстана и российского хоккейного клуба "Металлург" Никита Михайлис провел ударную неделю в КХЛ, за что получил приз лучшего нападающего от комиссии экспертов Лиги, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КХЛ, комиссия по определению лучших хоккеистов на основании проведенных матчей и аналитической оценки определила лауреатов пятой недели в 4-х номинациях.

  • лучшим вратарем впервые в карьере признан Илья Набоков ("Металлург"), у которого три победы в трех играх. Он отразил 96,97% бросков, коэффициент надежности составил 1,00. В матче с ЦСКА (7:0) голкипер сыграл на ноль.
  • лучшим защитником во второй раз в карьере признан Григорий Дронов ("Трактор"), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах недели. Также в его активе три блокированных броска и три отбора шайбы.
  • лучшим нападающим в третий раз за карьеру признан Никита Михайлис ("Металлург"), на его счету 7 (4+3) очков в трех матчах. Форвард забил победные шайбы в ворота ЦСКА и "Спартака".
  • лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Егор Заврагин ("Сочи"), одержавший две победы в двух матчах недели. По его воротам нанесено 79 бросков (39,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,47%. Коэффициент надежности составил 1,00. 

Вдобавок к своему призу, казахстанский нападающий также вошел в список топ-10 хоккеистов, которые отметились красивыми шайбами на прошедшей неделе.

Пока одна часть казахстанских болельщиков хоккея радуется успехам Никиты Михайлиса, то другая часть переживает за неудачи столичного "Барыса", который терпит одно поражение за другим.   

7 октября казахстанская дружина встречается в гостях с "Автомобилистом" со второй командой Восточной конференции КХЛ, начало в 19:00.

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