Казахстанские теннисисты поспорят за выход в четвертьфинал ЧА-2024

В Астане стартовал 27-й чемпионат Азии по настольному теннису. К этому часу мужская команда Казахстана получила право побороться за выход в финальную восьмерку данных соревнований, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские мастера малой ракетки одержали две победы в подгруппе, передает пресс-служба TTFRK. Вначале хозяева азиатского первенства сразились с командой КНДР, в составе которой выступал серебряный призер Олимпиады-2024 в смешанном разряде – Ри Чон Сик.

В этом противостоянии два победных очка добыл наш лидер Кирилл Герасименко, а решающую встречу выиграл молодой Алан Курмангалиев.

Фото: Instagram/ttrfk

Свои поединки одиночного разряда проиграли Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов. В итоге мы празднуем успех со счетом 3:2.

Затем казахстанские теннисисты переиграли представителей Пакистана – 3:0.

Фото: Instagram/ttrfk

Теперь за попадание в финальную восьмерку ЧА-2024 Казахстан 8 октября встретится с победителем дуэли Таиланд – Саудовская Аравия.

Фото: Instagram/ttrfk

Наши девушки не смогли повторить успех сильной половины и проиграли стартовый поединок КНДР со счетом 0:3. Далее казахстанки обыграли спортсменок Монголии – 3:1. И теперь 8 октября женская сборная Казахстана проведет матчи за места с 11-го по 14-е.

Там же, в Астане, только что закончился традиционный Мемориал Дениса Тена, где победителем в мужской части стал казахстанец Михаил Шайдоров. Среди женщин "серебро" досталось нашей фигуристке Софье Самоделкиной.