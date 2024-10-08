Казахстан пробился в четвертьфинал ЧА-2024 по настольному теннису

На 27-м чемпионате Азии по настольному теннису, который в эти дни проходит в Астане, мужская сборная Казахстана вошла в список финальной восьмерки, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ФНТК, в борьбе за выход в четвертьфинал нынешних соревнований наши спортсмены встретились с командой Саудовской Аравии и одержали уверенную победу со счетом 3:0.





Фото: Instagram/ttrfk

Первым на площадку ЧА-2024 вышел лидер казахстанской команды Кирилл Герасименко, который в упорной борьбе победил Аззам Алима – 3:2.

Затем Алан Курмангалиев оформил камбэк, отыгравшись со счета 0:2 в матче против участника Олимпийских игр Али Алхадрави – 3:2.





Фото: Instagram/ttrfk

Точку в данном противостоянии поставил Айдос Кенжигулов, который выиграл у Наифа Аль-Джадаи с разгромным счетом 3:0.

9 октября в 14:00 сборная Казахстана встретится с командой Индии в поединке за выход в полуфинал азиатского первенства.

Первую путевку в 1/2 финала астанинского турнира уже завоевала мужская дружина из Китая, где большой сюрприз преподнес 14-летний представитель Ирана – Беньямин Фараджи.