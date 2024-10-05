Михаил Шайдоров стал победителем Мемориала Дениса Тена – 2024

5 октября лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял первое место в мужском одиночном разряде на Мемориале Дениса Тена в Астане, сообщает Zakon.kz.

В заключительный день соревнований фигуристы выступали с произвольной программой, и здесь алматинец Михаил Шайдоров заработал от судей 166,83 балла, уступив только Даниэлю Грасслю (Италия) – 170,91. В итоге по сумме двух дней состязаний наш спортсмен набрал 262,33 балла.

Шайдоров поднялся на первую ступень пьедестала, а также установил личный рекорд в короткой программе (95,50).



Второе место занял Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 246,00. Бронзовая медаль досталась грузину Ника Егадзе – 242,43.





Фото: Instagram/denistenfoundation

Стоит также подчеркнуть, что в женской части соревнований 4 октября серебряную медаль завоевала казахстанка Софья Самоделкина.

Летом этого года 17-летняя Самоделкина в Караганде впервые стала чемпионкой нашей страны.