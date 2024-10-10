Казахстанская команда заняла 7-е место на ЧА-2024 по настольному теннису
В интересной борьбе хозяева азиатского первенства сумели переломить сопротивление гостей. Сначала лидер казахстанской дружины Кирилл Герасименко со счетом 3:0 переиграл Хоссейна Ходаеи.
В свою очередь Алан Курмангалиев уступил 14-летнему Беньямину Фараджи (2:3).
Фото: Instagram/ttrfk
В третьей игре Айдос Кенжигулов вновь вывел Казахстан вперед, победив со счетом 3:0 Мохаммаджавада Сохраби.
Окончательную точку в противоборстве с Ираном поставил Кирилл Герасименко, который обыграл Ямину Фараджи – 3:1.
Таким образом, мужская сборная Казахстана по настольному теннису заняла седьмое место среди 24 сборных. Это лучший результат нашей сборной за всю историю выступлений на чемпионате Азии в мужских командных соревнованиях. До этого мы дважды останавливались на восьмой позиции.
Тем временем 10 октября на ЧА-2024 определился обладатель первого "золота", который был присужден женской сборной Японии.