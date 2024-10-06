Роналду возглавил топ-10 известных футболистов мира
Фото: Instagram/cristiano
Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых известных футболистов в истории, сообщает Zakon.kz.
По данным GIVEMESPORT, нападающий и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии обошел в рейтинге Лео Месси. Замыкает тройку – Дэвид Бекхэм.
- Криштиану Роналду
- Лионель Месси
- Дэвид Бекхэм
- Диего Марадона
- Пеле
- Роналдо
- Роналдиньо
- Джордж Бест
- Зинедин Зидан
- Йохан Кройфф
А лидер "Реала" Даниэль Карвахаль получил серьезную травму в победном матче своего клуба.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript