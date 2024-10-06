Роналду возглавил топ-10 известных футболистов мира

Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых известных футболистов в истории, сообщает Zakon.kz.

По данным GIVEMESPORT, нападающий и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии обошел в рейтинге Лео Месси. Замыкает тройку – Дэвид Бекхэм.

Криштиану Роналду Лионель Месси Дэвид Бекхэм Диего Марадона Пеле Роналдо Роналдиньо Джордж Бест Зинедин Зидан Йохан Кройфф

А лидер "Реала" Даниэль Карвахаль получил серьезную травму в победном матче своего клуба.