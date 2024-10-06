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Роналду возглавил топ-10 известных футболистов мира

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 02:12 Фото: Instagram/cristiano
Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых известных футболистов в истории, сообщает Zakon.kz.

По данным GIVEMESPORT, нападающий и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии обошел в рейтинге Лео Месси. Замыкает тройку – Дэвид Бекхэм.

  1. Криштиану Роналду
  2. Лионель Месси
  3. Дэвид Бекхэм
  4. Диего Марадона
  5. Пеле
  6. Роналдо
  7. Роналдиньо
  8. Джордж Бест
  9. Зинедин Зидан
  10. Йохан Кройфф

А лидер "Реала" Даниэль Карвахаль получил серьезную травму в победном матче своего клуба.

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