Военнослужащие заполонили аэропорт Алматы

6 октября казахстанская боксерша Ангелина Лукас провела исторический бой в Бангкоке и стала чемпионкой мира. После очередной победы в профессиональной карьере Лукас вернулась на Родину. Встречающие подошли творчески к приему спортсменки, сообщает Zakon.kz.

Утром 9 октября 2024 года представители Центрального спортивного клуба и военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил заполонили Международный аэропорт Алматы.

Фото: gov.kz

Как отмечено в сообщении Министерства обороны, коллеги от души поздравили спортсменку с успешным выступлением.

Фото: gov.kz

В ответ Лукас заявила, что она счастлива.

"Для меня это значимая победа. Моей соперницей была четырехкратная чемпионка мира по версии WBO. Выложилась по полной. В бою мне помогли вера в свои силы и огромное желание победить". Ангелина Лукас

Напомним, что Лукас встретилась с аргентинкой Деборой Анаи Лопес (21-2-1, 1 КО). Они оспорили вакантный титул IBO во втором наилегчайшем весе.

Бой был рассчитан на десять раундов по две минуты и закончился победой боксерши из Казахстана решением судей.