Скалолазы из Казахстана завоевали две медали чемпионата Азии в Китае
Фото: НОК РК
Тайань (Китай) в эти дни принимает чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. Во время турнира на пьедестал поднялись два представителя команды Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, отечественные скалолазы завоевали два "серебра" в дисциплине "скорость".
Вторыми завершили выступление Амир Маймуратов и Тамара Улжабаева.
В финале Амир уступил Пэну Ву (Китай), а у Улжабаевой выиграла китайская спортсменка Шисюэ Мэн.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место на чемпионате мира в Астане.
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