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Скалолазы из Казахстана завоевали две медали чемпионата Азии в Китае

Скалолазы из Казахстана завоевали две медали чемпионата Азии в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 04:59 Фото: НОК РК
Тайань (Китай) в эти дни принимает чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. Во время турнира на пьедестал поднялись два представителя команды Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, отечественные скалолазы завоевали два "серебра" в дисциплине "скорость".

Вторыми завершили выступление Амир Маймуратов и Тамара Улжабаева.

В финале Амир уступил Пэну Ву (Китай), а у Улжабаевой выиграла китайская спортсменка Шисюэ Мэн.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место на чемпионате мира в Астане.

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