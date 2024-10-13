Скалолазы из Казахстана завоевали две медали чемпионата Азии в Китае

Фото: НОК РК

Тайань (Китай) в эти дни принимает чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. Во время турнира на пьедестал поднялись два представителя команды Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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